Ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение

Ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождениеТрех жителей Собинского района обвиняют в повторном управлении транспортом в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчину за рулем мотоцикла «990 LX GTR» остановили на автодороге «Собинка-Лакинск-Ставрово-Теплиново» в августе этого года. Полицейские сразу поняли, что водитель был пьян. Это подтвердила и экспертиза.При похожих обстоятельствах сотрудники ГИБДД поймали 24-летнего жителя Лакинска на скутере и 36-летнего жителя Ставрово за рулем «ВАЗ 21120». Они оба были в нетрезвом состоянии.Ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за «пьяное» вождение. Уголовные дела направлены в суд.