В четверг, 11 октября, в Тихом океане объявлена угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа - Новой Гвинеи.

В четверг, 11 октября, в Тихом океане объявлена угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа – Новой Гвинеи. Такие данные сообщает Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.Как уточняется, возможно возникновение опасных волн на расстоянии вплоть до 300 километров от эпицентра подземных толчков.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр стихии находился в 117 километрах к востоку от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, передает ТАСС.Изначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8, затем повысили ее до 7,3. Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии пока не поступало.По данным Геологической службы США, у берегов Папуа – Новой Гвинеи произошли еще три землетрясения магнитудой 6,3, 5,9 и 5,7.