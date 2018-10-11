Вечером 10 октября в Твери водитель спорткара Porsche 718 Cayman S мчался по улице Орджоникидзе и решил обогнать по правому ряду мусоровоз. Его водитель в этот же момент решил перестроиться из левого ряда и, не заметив низкого спорткара, буквально заехал на него.

Вечером 10 октября в Твери водитель спорткара Porsche 718 Cayman S мчался по улице Орджоникидзе и решил обогнать по правому ряду мусоровоз. Его водитель в этот же момент решил перестроиться из левого ряда и, не заметив низкого спорткара, буквально заехал на него.Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, пишет Tverigrad.ru. К счастью, погибших и пострадавших нет.Однако если виновным будет признан водитель мусоровоза, то вряд ли его зарплаты и выплат ОСАГО хватит на то, чтобы компенсировать ремонт авто, стоимость которого стартует от 4,6 миллионов рублей.