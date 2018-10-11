Певица Валерия не скрывает, что в жизни пережила немало тяжелых минут. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.

Певица Валерия не скрывает, что в жизни пережила немало тяжелых минут. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном виде. 50-летняя артистка позирует в черной кожаной кофте, рукава которой закрывают даже кончили пальцев, и в трусах (или чересчур откровенных шортах) в тон. На фотографии Валерия, схватившись за голову, кричит."Как здорово, что это всего лишь игра. Я не хочу, чтобы чувство отчаяния меня когда – либо вновь посетило. Я научилась бороться со страхом и болью, это сделало меня сильнее. Как бы мне ни было плохо, никогда не переживала депрессий – даже в такие моменты верила, что мой лучший день обязательно наступит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала снимок артистка.Многочисленные поклонники не остались равнодушными к столь эмоциональному кадру, однако мнения разделились. Кто-то из фанатов пришел в восторг, а кому-то фото показалось неприличным. "Потрясающая фотография! И никакой пошлятины! Идеальная фигура! Не вижу в этом фото ничего плохого! Прежде чем, осуждать фото – зайдите к Волочковой на страницу 🤣🤣🤣🤣🤣 вот где стыд и срам, так это там ! А тут идеально ухоженная @valeriya , чувствующая ту грань, которую переходить нельзя 💐💐💐💐💐", "Да классная, крутая!!! Куколка", "Ножки конечно....Сейчас все раздеваются", "Ох какая", – высказались пользователи Сети.Судя по всему, певица отдает предпочтение яркой, нестандартной одежде. Так, Валерия появилась на открытии онлайн школы шоу-бизнеса продюсера Виктора Дробыша в брюках леопардовой расцветки и туфлях в тон. Артистка пришла на торжественную презентацию, чтобы пожелать удачи другу и поддержать проект.