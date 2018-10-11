Андрей Норкин вновь
оскандалился своим несдержанным поведением. Он с угрозами выгнал из студии
гостя ток-шоу Место встречи Александра
Никонова.
Андрей Норкин вновь
оскандалился своим несдержанным поведением. Он с угрозами выгнал из студии
гостя ток-шоу "Место встречи" Александра
Никонова.
В программе
обсуждались проблемы гражданской активности. В частности, речь зашла об охране
правопорядка. Норкин упомянул, что его родители познакомились благодаря
народной дружине.
Тогда журналист
высказался в адрес мамы телеведущего. Он спросил, почему мать Норкина была
зачислена в добровольную народную дружину (ДНД).
"Каким
образом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам с
повязкой вместо того, чтобы делать уроки?" – поинтересовался Никонов. На это замечание
телеведущий отреагировал весьма агрессивно.
Норкин попросил
гостя не трогать его ушедшую из жизни 28 лет назад мать. "Еще одно слово, и
пойдете соплями кровавыми умываться", – парировал Норкин. Никонов же в ответ рассмеялся
и попросил его не пугать.
Тогда ведущий
несколько раз потребовал, чтобы гость покинул студию. В итоге журналист ушел со
съемочной площадки. Полная запись телепередачи выложена на YouTube.
Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонял
гостей из своих эфиров. В сентябре этого года он прогнал со скандалом из студии
украинского эксперта Павла Жовниренко. А в 2016 году он
вытолкал из студии и назвал бараном эксперта Сергея Запорожского.