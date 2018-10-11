Андрей Норкин вновь оскандалился своим несдержанным поведением. Он с угрозами выгнал из студии гостя ток-шоу Место встречи Александра Никонова.

Андрей Норкин вновьоскандалился своим несдержанным поведением. Он с угрозами выгнал из студиигостя ток-шоу "Место встречи" АлександраНиконова.В программеобсуждались проблемы гражданской активности. В частности, речь зашла об охранеправопорядка. Норкин упомянул, что его родители познакомились благодарянародной дружине.Тогда журналиствысказался в адрес мамы телеведущего. Он спросил, почему мать Норкина былазачислена в добровольную народную дружину (ДНД)."Какимобразом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам сповязкой вместо того, чтобы делать уроки?" – поинтересовался Никонов. На это замечаниетелеведущий отреагировал весьма агрессивно.Норкин попросилгостя не трогать его ушедшую из жизни 28 лет назад мать. "Еще одно слово, ипойдете соплями кровавыми умываться", – парировал Норкин. Никонов же в ответ рассмеялсяи попросил его не пугать.Тогда ведущийнесколько раз потребовал, чтобы гость покинул студию. В итоге журналист ушел сосъемочной площадки. Полная запись телепередачи выложена на YouTube.Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонялгостей из своих эфиров. В сентябре этого года он прогнал со скандалом из студииукраинского эксперта Павла Жовниренко. А в 2016 году онвытолкал из студии и назвал бараном эксперта Сергея Запорожского.