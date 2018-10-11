Mail.Ru запустит собственный рекомендательный сервис, где будут как оригинальные статьи пользователей, так и подборка со всего интернета. Подробности – в программе Вести.net.

Mail.Ru в конце года запустит собственный рекомендательный сервис, фактически аналог "Яндекс.Дзена". Доступ пока открыт лишь избранным пользователям. В компании рассказывают, что проект также получит отдельный сайт, но в домене Mail.Ru.Как он будет называться еще неизвестно, создатели признаются, сравнивать их с детищем "Яндекса" можно, но в целом рекомендательный сервис – это новый тренд, который хорошо развивается как на Западе, благодаря Google, так и в Китае, благодаря местному проекту TouTiao.Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru: "Как показала практика интересы человека не ограничиваются тем, что шарят его друзья. Каждый человек уникален, у тебя пересекаются интересы с друзьями, но ты, например, интересуешься и балетом, и керамикой, и боями без правил одновременно. И других таких людей нет. Соответственно получили развитие рекомендательные системы, которые рекомендуют контент вне зависимости от друзей. На самом деле все больше аудитории переключается просто на потребление этого контента без социального графа".Безусловно главным конкурентом проекта станет "Яндекс". Год назад аудитория его "Дзена" достигла 10 млн пользователей. По итогам 2017 года компания выплатила лучшим авторам 1 млн долларов, но Mail.Ru говорит, что не будет вкладываться в собственный контент, во всяком случае поначалу. Подробности – в программе 33Live.Runet.