Следственный комитет опубликовал еще одну запись камеры наблюдения со смертельной аварией в Иркутстке. На ней хорошо виден момент выталкивания легковушки на встречную полосу внедорожником виновника ДТП.

Следственный комитет опубликовал еще одну запись камеры наблюдения со смертельной аварией в Иркутстке. На ней хорошо виден момент выталкивания легковушки на встречную полосу внедорожником виновника ДТП.Напомним, что смертельная авария произошла еще в понедельник, 8 октября: внедорожник Land Cruiser вытолкнул автомобиль Kia Rio на встречную полосу и скрылся. Машина корейского производства, за рулем которой сидела женщина, лоб в лоб столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer.Пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний мальчик и его старшая сестра, родившаяся на три года раньше своего брата. Водитель Mitsubishi умер в больнице на следующий день.Виновник аварии, 41-летний житель Иркутска, вчера, 10 октября, был задержан для проведения следственных мероприятий. Судимый ранее за преступления против личности, а также за нарушения имущественного характера, мужчина признал свою вину, однако причину своего поведения объяснить затруднился. Сказал, что был в пьяном состоянии.Сегодня он был заключен под стражу на 2 месяца. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.