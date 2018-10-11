Они коснутся в первую очередь вице-губернаторов и руководителей департаментов

Они коснутся в первую очередь вице-губернаторов и руководителей департаментовНовый глава 33 региона Владимир Сипягин ясно дал понять, что областной администрации не избежать кадровых перестановок, которые коснутся в первую очередь вице-губернаторов и руководителей департаментов. В особенности тех, кто после Светланы Орловой быстро ушли в отпуск.«Сейчас у меня очень много встреч, большая нагрузка из-за отсутствия некоторых сотрудников администрации. Но ничего с этим не поделаешь, - передает слова Сипягина «». - Они сделали свой выбор, поэтому я работаю за троих, чтобы контролировать все департаменты».Напомним, что отдохнуть решили почти все руководители высшего звена. Продолжают работать первый заместитель губернатора Алексей Конышев и заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.На последнее заседание Общественной палаты и на заседания ЗакСобрания нового созыва представители областной администрации не пришли. Некоторые из них уже намекнули на то, что напишут заявления об увольнении сразу после выхода из отпуска.