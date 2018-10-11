В соревнованиях участвовали 122 спортсмена из 26 стран

В соревнованиях участвовали 122 спортсмена из 26 странСразу 3 владимирских спортсмена стали победителями Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования прошли с 5 по 8 октября в республике Молдова.Наши бойцы Ильгар Гусейнов, Карим Магомедов и Микаил Усубов выиграли международный турнир каждый в своей весовой категории – 65 кг, 85 кг и 90 кг соответственно.С уверенностью можно сказать, что победа молодых людей была заслуженной. В мировых соревнованиях участвовали 122 спортсмена из 26 стран.Особую благодарность владимирские спортсмены выразили своим наставникам - Алексею Овчинникову, Джамидину Гаджиеву и Вугару Гусейнову.