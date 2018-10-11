Владимирцы завоевали кубок мира. Сразу трое владимирцев выиграли соревнования по рукопашному бою.

Владимирцы завоевали кубок мира. Сразу трое владимирцев выиграли соревнования по рукопашному бою. Ильгар Гусейнов, Карим Магомедов и Микаил Усубов стали победителями в разных весовых категориях. Кубок мира по рукопашному бою проходил с 5 по 8 октября в Республике Молдова в городе Кишинёве. В общей сложности в соревнованиях участвовали 122 человека из 26 стран мира.