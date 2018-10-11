Музей начинает работать по программе China Friendly

Музей начинает работать по программе China FriendlyВ московском представительстве Владимир-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ) состоится пресс конференция, посвященная началу вступления объектов показа ВСМЗ в программу добровольной сертификации объектов туристической инфраструктуры по стандартам China Friendly («Дружественный Китаю») и развитию музея-заповедника как площадки культурного, образовательного и событийного туризма для российских и иностранных посетителей. Она пройдет 16 октября.Число иностранных гостей, посетивших Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) с начала 2018 года уже превысило число посетителей за весь 2017 год, отмечает руководство музея. В общем потоке иностранных туристов ощутимо растет доля посетителей из КНР, число которых за 9 месяцев нынешнего года выросло на 41%. Ожидается, что по итогам 2018 года музей-заповедник может принять в два раза больше китайских туристов, чем в 2017-м.Руководство музея приняло решение о проведении на объектах показа музейного комплекса мероприятий по адаптации соответствующих сервисов программе China friendly («Дружественный Китаю»). Первым объектом, который пройдет сертификацию станет Музей деревянного зодчества в г. Суздаль - один из самых посещаемых иностранными туристами объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В пресс-конференции примут участие директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, Советник по культуре Посольства КНР в РФ госпожа Гун Цзяцзя, исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.На пресс-конференции эксперты подведут итоги туристического сезона – представят статистику по приему иностранных туристов, озвучат динамику роста доходов от обслуживания гостей, расскажут о новых проектах в сфере развития культурного, образовательного и событийного туризма.Напомним, что в октябре этого года шестой по значимости в России музей принял миллионного посетителя в этом году. Посещаемость объектов ВСМЗ на сегодняшний день составляет 40% от посещаемости всех музейных объектов Золотого кольца. До конца 2018 г. музей планирует принять более 1.100. 000 гостей.