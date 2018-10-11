На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музея
На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музея
Китайская версия сайта позволит получить необходимую информацию для туристов из Поднебесной. На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музея.
Страница содержит контактные данные, навигацию и номера телефонов колл-центра музея (операторы готовы помочь на английском языке). Эти сведения будут полезны как для туристических групп, так и для индивидуальных посетителей из Китая. Сайт поможет туристам самостоятельно добраться до объектов музея, в том числе на общественном транспорте.
Также на сайте Владимиро-Суздальского музея указаны основные объекты туристской инфраструктуры города.
Попасть на сайт гости из Китая смогут при помощи раздаточных материалов на китайском языке (визитки, информационные буклеты, навигационные карты), которые скоро будут доступны в большинстве гостиниц и ресторанов, на кассах музея-заповедника. Также на всех объектах музея на информационных стендах появятся QR-коды (наиболее популярный в Китае инструмент), которые помогут попасть на необходимую страницу китайской версии сайта.
Новая страница позволит Владимиро-Суздальскому музею значительно расширить туристскую аудиторию, привлечь больше гостей, говорящих на китайском языке, помочь им сориентироваться в многообразии своих объектов и стать одним из основных центров привлечения в Россию китайских гостей.
Китайская версия сайта будет дополняться новыми материалами и меняться для большего удобства туристов из Китая. Зайти на сайт можно по адресу: или с главной страницы официального сайта музея на русском языке, нажав на кнопку «CN» в правом верхнем углу.