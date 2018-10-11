На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музея

На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музеяКитайская версия сайта позволит получить необходимую информацию для туристов из Поднебесной. На сайте, для удобства пользователей, представлены адреса объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, время работы и цены посещения музея.Страница содержит контактные данные, навигацию и номера телефонов колл-центра музея (операторы готовы помочь на английском языке). Эти сведения будут полезны как для туристических групп, так и для индивидуальных посетителей из Китая. Сайт поможет туристам самостоятельно добраться до объектов музея, в том числе на общественном транспорте.Также на сайте Владимиро-Суздальского музея указаны основные объекты туристской инфраструктуры города.Попасть на сайт гости из Китая смогут при помощи раздаточных материалов на китайском языке (визитки, информационные буклеты, навигационные карты), которые скоро будут доступны в большинстве гостиниц и ресторанов, на кассах музея-заповедника. Также на всех объектах музея на информационных стендах появятся QR-коды (наиболее популярный в Китае инструмент), которые помогут попасть на необходимую страницу китайской версии сайта.Новая страница позволит Владимиро-Суздальскому музею значительно расширить туристскую аудиторию, привлечь больше гостей, говорящих на китайском языке, помочь им сориентироваться в многообразии своих объектов и стать одним из основных центров привлечения в Россию китайских гостей.Китайская версия сайта будет дополняться новыми материалами и меняться для большего удобства туристов из Китая. Зайти на сайт можно по адресу: или с главной страницы официального сайта музея на русском языке, нажав на кнопку «CN» в правом верхнем углу.