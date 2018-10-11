На весь комплекс новогоднего преображения выделят более 500 тысяч рублей

На весь комплекс новогоднего преображения выделят более 500 тысяч рублейАдминистрация Владимира ищет тех, кто возьмется за Новогоднее оформление города. Декораторам придется не только поставить елки и развесить гирлянды, но и устроить Рождественскую ярмарку и залить открытый каток.На весь комплекс новогоднего преображения города власти готовы выделить из бюджета более 500 тысяч рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 15 октября.В техническом задании по Новогоднему оформлению города детально расписали все, что нужно установить до начала новогодних гуляний.Световые и декоративные элементы будут в основном установлены в привычных для горожан локациях - в сквере Липки, на бульваре Пушкина и на площади Победы.Общая длина аллей, оформленных гирляндами, превысит 1 километр. Для торговли сувенирами и едой установят 50 торговых домиков, которые тоже украсят еловыми шлейфами, игрушками и светодиодными бантами. А для тех, кто захочет перекусить или согреться во время прогулки, установят 9 веранд.