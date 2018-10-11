Журнал National Geographic подвел итоги голосования лучших туристических направлений

Журнал National Geographic подвел итоги голосования лучших туристических направленийЖурнал National Geographic лучших туристических направлений. В номинации «Российский гастрономический туризм» 33 региона занял почетное третье место.Так, в этой номинации за Республику Татарстан отдали 40% голосов, за Сахалинскую область проголосовали 19%, за Владимирскую область — 15% голосов, за Ярославскую область — 11%, за Краснодарский край — 8% голосов и за Тверскую область — 7% голосов.Подобным соревнованием организаторы хотели пробудить интерес россиян к изучению географии родной страны.