Действия аппарата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствие диалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеров парламентов Евразии. Законодатель не исключил, что такой формат в дальнейшем может в определенной степени заместить ПАСЕ.

Действияаппарата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствиедиалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы ВячеславВолодин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеровпарламентов Евразии. Законодатель неисключил, что такой формат в дальнейшем может в определенной степени заместить ПАСЕ.СоветЕвропы, отметил Вячеслав Володин, закрылся от диалога и искоренилпринципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры. По егословам, аппарат ПАСЕ играет главенствующую роль в организации,определяет повестку заседаний, назначение на руководящие посты и решаетмногие другие вопросы. Сейчас в организации нет живого диалога ивозможности формулировать и озвучивать свои позиции, посетовалпредседатель нижней палаты.Пословам спикера Госдумы, в связи с этим страны начали искать другиеформаты для диалога. Володин подчеркнул, что такая диалоговая площадкауже появилась, у нее есть будущее.Речь идет о Совещании спикеровпарламентов Евразии. Председатель нижней палаты отметил важность того,что у этой структуры есть постоянно действующий секретариат."Посмотрим, как будет развиваться этот формат. Возможно, он где‑то заместит ПАСЕ", – сказал Володин.ОтношенияРоссии и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединениемКрыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегации былиналожены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявилао невозможности работы в подобных дискриминационных условиях ипрекратила участие в заседаниях ПАСЕ.июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджетСовета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будутвосстановлены в полном объеме. Тем не менее, наша страна продолжила работу поратификации конвенционных документов.Ситуация обострилась после заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что участие Москвы в органах Совета Европы будет прекращено, если платежи не восстановятся.Председательдумского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий в ответзаявил, что Москва устала "от бесконечной русофобской истерии",дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ. Парламентарий не исключил, что России следует самой подумать о приостановлении членства в Совете Европы.Напомним,что 8-9 октября в Анталье прошло странЕвразии ,в котором участвовали представители 41 страны.Законодатели обсудили вопросы экономического развития, борьбы с терроризмом, экологическую проблематику и многие другие актуальные темы.Россиюпредставляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующеесовещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форумпримет Иран.