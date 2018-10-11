Действия
аппарата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствие
диалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеров
парламентов Евразии. Законодатель не
исключил, что такой формат в дальнейшем может в определенной степени заместить ПАСЕ.
Действия
аппарата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствие
диалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеров
парламентов Евразии. Законодатель не
исключил, что такой формат в дальнейшем может в определенной степени заместить ПАСЕ.
Совет
Европы, отметил Вячеслав Володин, закрылся от диалога и искоренил
принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры. По его
словам, аппарат ПАСЕ играет главенствующую роль в организации,
определяет повестку заседаний, назначение на руководящие посты и решает
многие другие вопросы. Сейчас в организации нет живого диалога и
возможности формулировать и озвучивать свои позиции, посетовал
председатель нижней палаты.
По
словам спикера Госдумы, в связи с этим страны начали искать другие
форматы для диалога. Володин подчеркнул, что такая диалоговая площадка
уже появилась, у нее есть будущее.
Речь идет о Совещании спикеров
парламентов Евразии. Председатель нижней палаты отметил важность того,
что у этой структуры есть постоянно действующий секретариат.
"Посмотрим, как будет развиваться этот формат. Возможно, он где‑то заместит ПАСЕ", – сказал Володин.
Отношения
России и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединением
Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегации были
наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила
о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и
прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.
В
июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджет
Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут
восстановлены в полном объеме. Тем не менее, наша страна продолжила работу по
ратификации конвенционных документов.
Ситуация обострилась после заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что участие Москвы в органах Совета Европы будет прекращено, если платежи не восстановятся.
Председатель
думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий в ответ
заявил, что Москва устала "от бесконечной русофобской истерии",
дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ. Парламентарий не исключил, что России следует самой подумать о приостановлении членства в Совете Европы.
Напомним,
что 8-9 октября в Анталье прошло стран
Евразии ,в котором участвовали представители 41 страны.Законодатели обсудили вопросы экономического развития, борьбы с терроризмом, экологическую проблематику и многие другие актуальные темы.
Россию
представляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующее
совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форум
примет Иран.