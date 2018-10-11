Мемориальный музей Александра Скрябина отмечает столетний юбилей. В Большом Николопесковском переулке великий композитор работал в последние годы жизни. Но даже спустя век в доме сохранился прежний интерьер и вещи, которые были ему дороги.

Мемориальный музей Александра Скрябина отмечает столетний юбилей. В Большом Николопесковском переулке великий композитор работал в последние годы жизни. Но даже спустя век в доме сохранился прежний интерьер и вещи, которые были ему дороги.Спустя 100 лет в квартире Александра Скрябина все тот же дверной звонок. И здесь все так же рады гостям. В музее удалось сохранить мебель и вещи, которые окружали композитора в последние годы жизни. Все на своих местах: кровать, заправленная любимым покрывалом, зеркало, перед которым Скрябин часами подбирал себе костюм, в серванте сохранилась даже фарфоровая чашка композитора."Конечно, самая любимая комната этого дома — рабочий кабинет, где Скрябин создавал свои последние сочинения. И здесь же, конечно, совершенно уникальный экспонат — его последний фрак. Обратите внимание на его размеры. Скрябин был весьма невысокого роста — всего 164 см. И довольно хрупкого телосложения", — рассказывает Владимир Попков, заведующий сектором отдела фондов и научной работы мемориального музея А. Н. Скрябина.В шкафах остались детские игрушки композитора и любимые книги, в основном, труды по философии на нескольких языках. Самые ценные экспонаты — рояли композитора. Для Скрябина они больше, чем просто инструменты. Он любил их и даже ревновал, если кто-то касался клавиш. Два раза в год — в день рождения и в день смерти маэстро — крышка рояля открывается и, как век назад, квартира наполняется тревожными звуками неповторимых сочинений.Скрябин хотел, чтобы его музыку не только слышали, но и видели. Для этого он попросил своего знакомого физика создать световой аппарат. Каждый цвет отражал свою тональность. Концерты в этой комнате всегда проходили в полной темноте. Это был такой семейный дует: за роялем сидел Александр Николаевич, а за цвет и свет отвечала его супруга.Сюда продолжают приходить известные композиторы и музыканты со всего мира. За этим роялем сидели Ван Клиберн, Святослав Рихтер, Сергей Рахманинов и многие другие."Нынешние деятели культуры, искусства, очень часто приходят сюда для того, чтобы подпитаться как-то духовно. Значит, наверное, эти стены как-то влияют на психику творческого человека", — говорит Александр Лазарев, директор мемориального музея А. Н. Скрябина.К юбилею музея организовали мультимедийную выставку, творческие встречи и концерты пианистов — под мерцание огней, так, как это любил Скрябин.