Рабочий распорядок на Международной космической станции пришлось изменить. Экипаж МКС готовился принимать коллег из новой экспедиции, однако из-за аварии ракеты-носителя Союз-ФГ планы пришлось пересмотреть, сообщает американское космическое агентство.

Рабочий распорядок на Международной космической станции пришлось изменить. Экипаж МКС готовился принимать коллег из новой экспедиции, однако из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" планы пришлось пересмотреть, сообщает ТАСС со ссылкой на американское космическое агентство.Известно, что на месте падения ракеты никто не пострадал, разрушений на земле также нет. Экипаж корабля могут отправить в ближайший город – Джезказган. После этого космонавтов перевезут в Москву.Сейчас на месте посадки уже находятся поисково-спасательные машины "Синяя птица". Более того, десантники Министерства обороны РФ высадились на парашютах в районе приземления корабля "Союз МС-10".Кроме того, с сегодняшнего дня приостановили все пилотируемые полеты, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Их возобновят только после того, как будут установлены причины крушения. Также он добавил, что подобные ситуации в истории уже были. Однако отечественные системы аварийного спасения каждый раз доказывали свою эффективность.Напомним, авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла сегодня. По предварительным данным, отказала вторая ступень. Система аварийного спасения, или САС, сработала штатно: она отсоединила головной обтекатель ракеты с космическим кораблем и отвела его в сторону. После чего "Союз МС-10" приземлился на парашютах недалеко от города Джезказгана. Экипаж, а это космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали.