Подача тепла в жилищный фонд Костромы началась 1 октября, проблемы на сетях – в тот же день. Согласно графику включения систем отопления, до 5 октября батареи должны были потеплеть во всём областном центре. Почему этого не произошло?

Подача тепла в жилищный фонд Костромы началась 1 октября, проблемы на сетях – в тот же день. Согласно графику включения систем отопления, до 5 октября батареи должны были потеплеть во всём областном центре. Почему этого не произошло?В первый день октября отопление дали в 31% жилых домов Костромы, и народ возрадовался: обещали – выполнили, значит, и дальше всё будет по графику. Но сети снова преподнесли неприятные сюрпризы, и ремонтные бригады не остались без работы. В городской администрации уточнили, что были выявлены три дефекта.Попались в сетиПотребовался ремонт участка тепловой сети, в том числе на пересечении улиц Сутырина и Центральной. Повреждение оставило без тепла несколько домов. Главный инженер МУП «Городские сети» Алексей Васильев пояснил: «После запуска тепловой сети на одном из участков было выявлено повреждение, участок здесь проблемный. В этом году он не вошёл в план капитального ремонта сетей. Работы по частичной замене участка трубопровода здесь планируется выполнить в следующем году».По сведениям комитета городского хозяйства, 5 октября на 17.00, то есть в последний день официального подключения по графику, тепло появилось в 1917 жилых домах из 1974, подключённых к сетям центрального отопления. Это 95% от общего количества. На 8 октября подключили 99% домов.Впрочем, данные варьируются каждый день. С начала октября непростая ситуация оказалась в центральной части города. В частности, аварийно-восстановительные работы на тепловой сети оставили людей без отопления на неделю по адресам: ул. Советская, 133а и 135, аналогичные неприятности – на ул. Сенной, 26, на ул. Свердлова, 3, 5 и 7, в других местах. Срок устранения, указанный «Городскими сетями» по этим адресам, - до вечера 10 октября. Если не случится форс-мажор и объём работ не возрастёт.В валенках и тельняшках«Хочу поблагодарить нашу котельную на Никитской, 47б, - саркастично пожаловалась в электронной приёмной властей Елена Соколова. - По графику подача тепла 01.10.18, но УВЫ!!!!! С 01.10.18 начались ремонтные работы. «СПАСИБО» КОТЕЛЬНОЙ за отсутствие тепла в наших домах (авторская пунктуация сохранена. – Ред.)».Причину объяснила председатель комитета городского хозяйства Ольга Шарова: «Действительно, при пуске тепла на отопление на котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ было выявлено повреждение тепловой сети. Повреждение было устранено в 17.00 2 октября 2018 года, после чего управляющие компании приступили к пуску тепла в многоквартирные дома. Дом № 74 по ул. Никитской подключён управляющей компанией ООО «Ремжилстрой» к теплоснабжению 3 октября 2018 года».Ситуация с так называемыми кэчевскими домами оказалась одной из самых проблемных в первые дни пуска тепла. В администрации Костромы пояснили: «Тепло в них должно было появиться в первый день отопительного сезона в жилищном секторе. Это 37 жилых домов, расположенных на улицах Никитской, Шагова и Сосновом проезде. Все системы в домах были вовремя подготовлены к подаче теплоносителя, сети также находятся в исправном состоянии. Сбой на самой котельной, которая расположена на территории воинской части, потребовал отключения от источника теплоснабжения».Обогреваем улицу?«Отопительный сезон только начался, а уже столько аварий, - сокрушается костромич Виктор Денисов, принесший в нашу редакцию видео. - Куда смотрят коммунальщики, непонятно. Мне вот интересно, что за пар столбом пробивался из-под земли на улице Магистральной, в районе остановки у поворота с Малышково, а никому дела нет. Прямо гейзер можно было наблюдать в минувшие выходные. Всё это - на видео (в редакции. – Авт.). Отапливаем улицу? И кто заплатит за потери, вот вопрос?»Кстати, о потерях. В каком состоянии сети, жителей тревожит. «Параллельно ул. Суслова тянутся огромные трубы, рядом со стадионом, не знаю, кому принадлежат, - переживает жительница ул. Магистральной Ольга Матвеева. – Утеплитель разодран, всё в коррозии. Ещё бы в городе сети были в порядке, когда такое отношение».Тем временем«По области большинство объектов подключено. Осталось несколько, где в этом году проводились работы по переходу на индивидуальное газовое отопление. Сейчас газовики заканчивают там работы, и сегодня мы планируем осуществить подключение объектов к теплу», - прокомментировала ситуацию 8 октября и. о. директора департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области Ольга Кургинова.По данным профильных ведомств на понедельник, в регионе к теплу было подключено 1133 соцобъекта и 5577 жилых домов.