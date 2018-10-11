Предприятие направит их на поддержание текущей деятельности и рефинансирование кредита в другом банке

Предприятие направит их на поддержание текущей деятельности и рефинансирование кредита в другом банкеБанк ВТБ открыл АО «Слотекс», производителю мебельных комплектующих и отделочных материалов, две кредитные линии на общую сумму 750 млн рублей. Предприятие направит их на поддержание текущей деятельности (250 млн рублей сроком на два года) и рефинансирование кредита в другом банке (500 млн рублей сроком на пять лет).Благодаря привлеченным средствам компания планирует увеличить свои производственные мощности и выйти на экспортные рынки.«Слотекс» успешно развивает сложное производство и выпускает продукцию, конкурентоспособную не только на отечественном, но и на европейском рынке. Мы рады стать партнером компании на новом этапе ее развития и обеспечить реализацию стратегических проектов», − отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.«За последние годы компания «Слотекс» открыла несколько производственных направлений и стала многопрофильным холдингом. В наших ближайших планах − увеличить выпуск декоративной текстурной бумаги и меламиновых пленок, используемых для ламинированного ДСП, и начать поставки этих продуктов за рубеж. Надеемся, что сможем успешно их реализовать при поддержке ВТБ», − отметил Вадим Осипов, генеральный директор АО «Слотекс».Для справки:АО «Слотекс» работает на рынке с 1990 года. Специализируется на производстве высококачественных современных материалов для изготовления мебели и интерьерной отделки.