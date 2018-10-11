Сочинский второклассник провалился в открытый канализационный люк рядом со своей гимназией. Спасли мальчика прохожие, которые своими силами вытащили его из ловушки. Очевидцы сняли операцию на видео.

Сочинский второклассник провалился в открытый канализационный люк рядом со своей гимназией, сообщает "Сочи-Экспресс". Спасли мальчика прохожие, которые своими силами вытащили его из ловушки. Очевидцы сняли операцию на видео.Инцидент произошел около 15 часов дня в четверг, 11 октября, у гимназии №9 на улице Бытха в Хостинском районе. По предварительной версии, крышка люка была плохо закреплена, так что когда школьник наступил на нее, то провалился вниз.Проходивший мимо молодой человек быстро разделся и спустился мальчику, тогда как оставшиеся наверху искали средства, чтобы спасти "невольников". Кстати пришелся автомобильный трос — с его помощь перепуганного ребенка подняли наверх, а затем выбрался и его спаситель.Оказавшиеся на месте женщины дозвонились до мамы мальчика, но прибывшие полицейские доставили его не домой, а в больницу, где у него диагностировали ушиб головы.