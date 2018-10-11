К году и шести месяцам принудительных работ приговорен судом таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу. С него также будет удержано 15% заработка. Кроме того, таксист на три года лишен Тверским судом Москвы права управлять транспортными средствами.

К году и шести месяцам принудительных работ приговорен судом таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу. С него также будет удержано 15% заработка. Кроме того, таксист на три года лишен Тверским судом Москвы права управлять транспортными средствами.Таксист 16 июня в центре Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу сбил семерых пешеходов на тротуаре, в том числе двух мексиканских туристок. Наезд на пешеходов произошел на улице Ильинка, напоминает "Интерфакс". Таксист свою вину полностью признал и раскаялся. Он пояснил, что после 20 часов за рулем перепутал педали газа и тормоза.Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – это часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса России.