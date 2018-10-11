Всероссийская проверка молока дала удручающие результаты.
Пятая часть продукции, поступающей в российские магазины, не соответствует
стандартам качества.
Всероссийская проверка молока дала удручающие результаты.
Пятая часть продукции, поступающей в российские магазины, не соответствует
стандартам качества.
Главной проблемой оказались антибиотики. Их содержание
превышает норму в каждой 18-й упаковке молока. Кроме того, некоторые
производители снижают жирность молока, чтобы увеличить его объемы – при этом на
упаковке указывают более высокий процент жирности.
Проверку 90 популярных у потребителей торговых марок молока
жирностью 3,2% провела организация Роскачество. Участвовали в акции также Россельхознадзор
и Роспотребнадзор. Разного рода нарушения были выявлены в 20% продукции. В
частности, производители 25 из 90 проверенных брендов добавляют в продукцию
сухое молоко, передает .
Ранее канадские ученые пришли к выводу, что употребление
молока и молочных продуктов на завтрак повышает чувство сытости, снижает
глюкозу в крови и риск возникновения сахарного диабета. Однако российские
специалисты заподозрили канадцев в скрытой рекламе. Они уверены, что любое
питание должно подбираться индивидуально.
Как сообщалось, в ближайшее время правительство рассмотрит
законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию продуктов. Эксперты
отмечают, что современная химическая промышленность способна создавать такую
продукцию, которая будет иметь все необходимые потребительские свойства – тем
не менее, это фальсификат.
Проверки молочной продукции начались в России еще весной
этого года. Были исследованы образцы творога, масла и молока. Продуктами-подделками
среди масла оказались 14%, среди молока 12%, а среди творога 2%.