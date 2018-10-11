Всероссийская проверка молока дала удручающие результаты. Пятая часть продукции, поступающей в российские магазины, не соответствует стандартам качества.

Всероссийская проверка молока дала удручающие результаты.Пятая часть продукции, поступающей в российские магазины, не соответствуетстандартам качества.Главной проблемой оказались антибиотики. Их содержаниепревышает норму в каждой 18-й упаковке молока. Кроме того, некоторыепроизводители снижают жирность молока, чтобы увеличить его объемы – при этом наупаковке указывают более высокий процент жирности.Проверку 90 популярных у потребителей торговых марок молокажирностью 3,2% провела организация Роскачество. Участвовали в акции также Россельхознадзори Роспотребнадзор. Разного рода нарушения были выявлены в 20% продукции. Вчастности, производители 25 из 90 проверенных брендов добавляют в продукциюсухое молоко, передает .Ранее канадские ученые пришли к выводу, что употреблениемолока и молочных продуктов на завтрак повышает чувство сытости, снижаетглюкозу в крови и риск возникновения сахарного диабета. Однако российскиеспециалисты заподозрили канадцев в скрытой рекламе. Они уверены, что любоепитание должно подбираться индивидуально.Как сообщалось, в ближайшее время правительство рассмотритзаконопроект об уголовной ответственности за фальсификацию продуктов. Экспертыотмечают, что современная химическая промышленность способна создавать такуюпродукцию, которая будет иметь все необходимые потребительские свойства – темне менее, это фальсификат.Проверки молочной продукции начались в России еще веснойэтого года. Были исследованы образцы творога, масла и молока. Продуктами-подделкамисреди масла оказались 14%, среди молока 12%, а среди творога 2%.