Известная певица Юлия Ковальчук недавно опубликовала фотографию с репетиции, где продемонстрировала хорошую растяжку. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Известная певица Юлия Ковальчук недавно опубликовала фотографию с репетиции, где продемонстрировала хорошую растяжку. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.В прошлом году звезда родила дочку Амалию, однако успела быстро восстановиться после беременности и теперь радует своих подписчиков фотографиями идеальной фигуры. Она рассказала, что вновь вернулась к работе и на этот раз обновила состав."Люблю поздние репетиции) У меня новый состав, а это всегда свежее дыхание и новое прочтение) Фотография вообще не идеальна: нога обрезана, на зеркале чей-то пот, Диана не вошла, но атмосфера самая та...", – подписала снимок певица.Подписчики уже успели похвалить ее растяжку: "Шпагат супер", "Юля, какая фигура у тебя! Супер!". Один из них отметил, что певице не стоит оправдываться перед поклонниками за неудачное фото: "Для адекватных можно не озвучивать косяки мастерства фотографии) Я вообще на шпагат засмотрелась и думала о вашей растяжке)".Напомним, что этим летом певица удивила своих поклонником экстравагантным нарядом на фестивале "Жара". Она надела блестящее платье с длинным вырезом сбоку. Звезда была без нижнего белья.