Общая площадь обоих пожаров составила более 100 квадратных метров

Общая площадь обоих пожаров составила более 100 квадратных метровВо Владимирской области продолжают гореть частные постройки. 10 октября спасателям пришлось тушить пожары в двух разных района региона.Около 6 вечера на пульт диспетчера пришло сообщение о загорании дачи в деревне Мележи Киржачского района. Первые спасатели прибыли на место происшествия через 12 минут. Еще за 12 минут удалось потушить открытое горение. Полностью пожар ликвидировали через час. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 8 человек.А в 18:49 загорелась баня в Гусь-Хрустальном районе. Тушить ее пожарные приехали уже через 7 минут. Ликвидировать возгорание удалось только через полтора часа. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метров. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 12 человек.