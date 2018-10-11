Младший брат Александра Кокорина Кирилл был задержан полицией. Кокорин-младший был активным участником конфликта с участием своего брата и Павла Мамаева.

Младший брат Александра Кокорина Кирилл был задержан полицией. Кокорин-младший был активным участником конфликта с участием своего брата и Павла Мамаева.О задержании Кирилла Кокорина сообщили на своем сайте пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младиий брат Александра Кокорина Кирилл".Кирилл Кокорин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С задержанными будут проведены следственные действия.