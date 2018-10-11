Они касаются льготных жилищных субсидий бюджетникам, государственным служащим и медикам

Они касаются льготных жилищных субсидий бюджетникам, государственным служащим и медикамДепутаты комитета по социальной политике и здравоохранению регионального ЗакСобрания одобрили изменения, которые касаются льготных жилищных субсидий бюджетникам, государственным служащим и медикам.Льготную ипотеку теперь смогут получить только те бюджетники, которые проработали в своем учреждении больше 3-х лет. Депутаты надеются, что подобное ограничение исключит трудоустройство только ради получения льготы.Также законотворцы предусмотрели преференции для многодетных семех и граждан, принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года. Они имеют право на первоочередное получение субсидий.А для медицинских работников снижают ипотечную ставку. С 2015 по 2017 годы почти 250 медиков взяли жилищный кредит по ставке 11–16%. А с этого года банки стали предлагать ставку менее 10%, и медработники могли рефинансировать свою ипотеку. Но по существующему закону, они лишались права на компенсацию в размере 50% расходов на оплату процентов. Теперь же компенсация сохраняется и в случае перекредитования.