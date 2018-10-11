Журналисты западных СМИ побывали на строительной площадке Белорусской атомной электростанции. В пресс-туре участвовали сотрудники более чем 20 средств массовой информации из Германии, Польши, Венгрии, Литвы и других стран.

Журналисты западных СМИ побывали на строительной площадке Белорусской атомной электростанции. В пресс-туре участвовали сотрудники более чем 20 средств массовой информации из Германии, Польши, Венгрии, Литвы и других стран.Первую атомную электростанцию Белоруссии возводит корпорация "Росатом", передает телеканал "Россия 24". Все работы идут по графику: первый энергоблок готов уже на 85 процентов, второй — на 50.