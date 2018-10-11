Сумму материального ущерба потерпевшая оценила в 9 тысяч рублей

Сумму материального ущерба потерпевшая оценила в 9 тысяч рублейВ полицию обратилась 26-летняя жительница Юрьев-Польского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Девушка рассказала, что у нее украли ювелирные украшения – кулон с цепочкой и золотое кольцо. Ущерб она оценила в 9 тысяч рублей.Полицейские установили, что преступление мог совершить сожитель потерпевшей. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Правоохранители задержали молодого человека и он во всем признался. Воришка рассказал, что украшения уже успел сдать в ломбард, а деньги потратить.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.