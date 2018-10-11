В Сети появился ролик, вызвавший недоумение и смех интернет-пользователей. На нем сотрудник телеканала демонстрирует неумение пользоваться микрофоном.

В Сети появился ролик, вызвавший недоумение и смех интернет-пользователей. На нем сотрудник телеканала демонстрирует неумение пользоваться микрофоном.Казус произошел, когда представитель ГУ МВД по городуМоскве Юрий Титов комментировал ситуацию со скандалом вокруг недавнего дебоша футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Во время записи слева в кадре запечатлен мужчина с микрофоном Первого канала, который никак не может задать ему правильное положение. Инцидент заметил и опубликовал видео Instagram-каналkuzkin_durdom2.В свою очередь фолловеры высмеяли опозорившегося сотрудника первой кнопки и посочувствовали его дальнейшей профессиональной судьбе. "У меня аж терпениелопнуло", "Приколист", "Мужик сделал мой день", "Бедолага...а так старался", "По знакомству устроился,сразу видно", – прокомментировали ролик пользователи соцсети.