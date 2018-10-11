Самая молодая участница Битвы экстрасенсов
Варвара Панина скрыла факто своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистам
рассказала ее подруга.
Самая молодая участница "Битвы экстрасенсов"
Варвара Панина скрыла факто своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистам
рассказала ее подруга.
Варваре Паниной 24 года. Она выросла в творческой семье:
отец – известный в Белоруссии режиссер, мать – завкафедрой оперной подготовки и
хореографии в консерватории. Так что в театре прошло все детство Варвары, она получила
образование актрисы. А недавно решила пройти кастинг в проект
Подруга Паниной в разговоре с журналистами призналась, что в
экстрасенсорные способности Варвары не верит. Елена считает, что у девушки
"снесло крышу" после драматического поворота в судьбе – Панина
рассталась с мужем.
"Варя была замужем около года. Увы, с мужем не
сложилось. Сначала был нормальным парнем, а потом стал выпивать, не работал.
Варвара сама порвала эти отношения и подала на развод. Намучилась с ним.
Возможно, после расставания башню снесло, и она возомнила себя гадалкой",
– цитирует Елену "СтарХит".
Одноклассники вспоминают, что Варвара в школе была тихим,
спокойным ребенком. И все удивились, когда ей дали главную роль в спектакле,
который готовился на выпускной. Но потом решили, что это по блату, благодаря
отцу-режиссеру.
Кастинг на "Битву экстрасенсов" Варвара прошла,
как вспоминают друзья, на каком-то сайте в интернете. Однокурсники уверены, что
продюсерам шоу просто понравился типаж, а способностей у Паниной нет. Большинство
из них сомневаются, что Варваре удастся выйти в финал проекта