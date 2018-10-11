Самая молодая участница Битвы экстрасенсов Варвара Панина скрыла факто своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистам рассказала ее подруга.

Самая молодая участница "Битвы экстрасенсов"Варвара Панина скрыла факто своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистамрассказала ее подруга.Варваре Паниной 24 года. Она выросла в творческой семье:отец – известный в Белоруссии режиссер, мать – завкафедрой оперной подготовки ихореографии в консерватории. Так что в театре прошло все детство Варвары, она получилаобразование актрисы. А недавно решила пройти кастинг в проектПодруга Паниной в разговоре с журналистами призналась, что вэкстрасенсорные способности Варвары не верит. Елена считает, что у девушки"снесло крышу" после драматического поворота в судьбе – Панинарассталась с мужем."Варя была замужем около года. Увы, с мужем несложилось. Сначала был нормальным парнем, а потом стал выпивать, не работал.Варвара сама порвала эти отношения и подала на развод. Намучилась с ним.Возможно, после расставания башню снесло, и она возомнила себя гадалкой",– цитирует Елену "СтарХит".Одноклассники вспоминают, что Варвара в школе была тихим,спокойным ребенком. И все удивились, когда ей дали главную роль в спектакле,который готовился на выпускной. Но потом решили, что это по блату, благодаряотцу-режиссеру.Кастинг на "Битву экстрасенсов" Варвара прошла,как вспоминают друзья, на каком-то сайте в интернете. Однокурсники уверены, чтопродюсерам шоу просто понравился типаж, а способностей у Паниной нет. Большинствоиз них сомневаются, что Варваре удастся выйти в финал проекта