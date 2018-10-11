Отец участницы телестройки Маргариты Овсянниковой сделал шокирующее заявление. Пожилой мужчина бросил камень в огород Анастасии Ендальцевой.

Отец участницы телестройки Маргариты Овсянниковойсделал шокирующее заявление. Пожилой мужчина бросил камень в огород АнастасииЕндальцевой.Александр Овсянниковзаявил, что звезда реалити-шоу снимается на проекте ради секса и алкоголя. Чемдевушка так насолила ему, остается загадкой."Кстати, Ендальцева какраз единственная не из-за денег на проекте. Это ее выгодно выделяет среди людейкупюр. Ее смысле нахождения на проекте – бесконечный…, желательно побольшехорошего вина. За периметром вряд ли хорошие… на нее позарятся", – написал мужчинав Instagram. На запись обратил внимание аккаунт kuzkin_durdom2 в соцсети, освещающийновости телестройки.Однако вскоре отецОвсянниковой, видимо одумавшись, удалил свои высказывания. Возможно, мужчинасделал это после того, как его призвали к совести зрители "Дома-2". Некоторыеиз них в Instagram отметили, что негожеговорить такие вещи о девушке человеку, у которого дочь занималась эскорт-услугами.Отметим, что словаАлександра Овсянникова вызвали дискуссию среди пользователей соцсети. Ониподелились своими мнениями о Ендальцевой."Она больше строит изсебя роковуху, то женщину, которая не всем по зубам, а на деле кому она тамнужна?! Сидит и сама себе цену набивает!", "У Ендальцевой было двое парней,и это было в паре. А давайте глянем на других, то Африка медленно переползающаяиз кровати в кровать. Майка с чертовой дюжиной. Ира, мямля, сменяет партнера запартнером", "А мне кажется, она более менее естественно ведет себя! Еслисчитать, с кем строила отношения за этот период, то выходит всего пара человек",– разделились мнения фолловеров.