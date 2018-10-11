Отец участницы телестройки Маргариты Овсянниковой
сделал шокирующее заявление. Пожилой мужчина бросил камень в огород Анастасии
Ендальцевой.
Отец участницы телестройки Маргариты Овсянниковой
сделал шокирующее заявление. Пожилой мужчина бросил камень в огород Анастасии
Ендальцевой.
Александр Овсянников
заявил, что звезда реалити-шоу снимается на проекте ради секса и алкоголя. Чем
девушка так насолила ему, остается загадкой.
"Кстати, Ендальцева как
раз единственная не из-за денег на проекте. Это ее выгодно выделяет среди людей
купюр. Ее смысле нахождения на проекте – бесконечный…, желательно побольше
хорошего вина. За периметром вряд ли хорошие… на нее позарятся", – написал мужчина
в Instagram. На запись обратил внимание аккаунт kuzkin_durdom2 в соцсети, освещающий
новости телестройки.
Однако вскоре отец
Овсянниковой, видимо одумавшись, удалил свои высказывания. Возможно, мужчина
сделал это после того, как его призвали к совести зрители "Дома-2". Некоторые
из них в Instagram отметили, что негоже
говорить такие вещи о девушке человеку, у которого дочь занималась эскорт-услугами.
Отметим, что слова
Александра Овсянникова вызвали дискуссию среди пользователей соцсети. Они
поделились своими мнениями о Ендальцевой.
"Она больше строит из
себя роковуху, то женщину, которая не всем по зубам, а на деле кому она там
нужна?! Сидит и сама себе цену набивает!", "У Ендальцевой было двое парней,
и это было в паре. А давайте глянем на других, то Африка медленно переползающая
из кровати в кровать. Майка с чертовой дюжиной. Ира, мямля, сменяет партнера за
партнером", "А мне кажется, она более менее естественно ведет себя! Если
считать, с кем строила отношения за этот период, то выходит всего пара человек",
– разделились мнения фолловеров.