Смертельная авария произошла днем 11 октября на 316-м километре трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе. По предварительной информации полиции, на дороге столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай» и «Джили». Пока известно о двух погибших и двух пострадавших людях.В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.