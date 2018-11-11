В пригороде бразильского Рио-де-Жанейро в результате схода оползня погибли, по меньшей мере, десять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия полностью или частично разрушены девять жилых домов и пиццерия.

В пригороде бразильского Рио-де-Жанейро в результате схода оползня погибли, по меньшей мере, десять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия полностью или частично разрушены девять жилых домов и пиццерия.На месте происшествия работают около 70 спасателей, которые будут разбирать завалы, как минимум. До утра воскресенья по местному времени, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной схода оползня стали сильные дожди.