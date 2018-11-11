Оттава Сенаторз в выездном матче одержал волевую победу над Тампой-Бэй Лайтнинг в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок завершился с итоговым счетом 6:4 в пользу сенаторов.

"Оттава Сенаторз" в выездном матче одержал волевую победу над "Тампой-Бэй Лайтнинг" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок завершился с итоговым счетом 6:4 в пользу "сенаторов".Именно гости уже к восьмой минуте матча повели в счете 2:0, однако хоккеисты "Тампы" при участии россиян Михаила Сергачева и Андрея Василевского выровняли положение — 2:2. В активе обоих – по голевому пасу, причем для российского голкипера этот ассист стал первым в сезоне.Позже "молнии" и вовсе повели в счете (4:2), однако в третьем периоде игроки "Оттавы" забили четыре шайбы подряд и смогли не просто отыграться, но и выиграть матч. "Тампе" не помогли даже 28 сэйвов в исполнении Василевского.Также в матче принял участие еще один российский хоккеист – Никита Кучеров, однако у него матч не задался. Он провел на льду 16 минут 57 секунд, нанеся один бросок по воротам соперника и не записав в свой актив результативных действий.