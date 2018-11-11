Бывший капитан сборной России и Зенита Андрей Аршавин провел свой последний матч за алмаатинский Кайрат. Скорее всего, это игра была последней и в карьере футболиста.

Бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин провел свой последний матч за алмаатинский "Кайрат". Скорее всего, это игра была последней и в карьере футболиста.В воскресенье "Кайрат" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" 0:0. 37-летний Аршавин появился на поле на 50-й минуте. Контракт российского нападающего с казахстанским клубом истек. Этот матч, вероятно, стал последним в карьере Андрея Аршавина. Ранее он говорил, что не собирается искать себе новую команду и готов завершить выступления.Большая часть карьеры Андрея Аршавина прошла в "Зените", в составе которого трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Также Андрей выступал за английский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань", а на протяжении трех последних лет выступал за "Кайрат". В составе сборной России Андрей выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008.