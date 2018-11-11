Посетители Белорусского вокзала в Москве были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

В Москве продолжается телефонная атака. Белорусский вокзал эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва.Здание работает только на выход. Его обследуют кинологи, передает ТАСС.Ранее анонимное сообщение поступило об угрозе взрыва на Киевском вокзале. Эвакуация людей из здания не проводилась. Его проверили кинологи с собаками и не обнаружили ничего подозрительного, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.Вокзал работает в обычном режиме.