В Иркутске произвел экстренную посадку дальнемагистральный лайнер Боинг-777 авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай. Причиной изменения маршрута стало задымление кабины пилотов.

В Иркутске произвел экстренную посадку дальнемагистральный лайнер "Боинг-777" авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай. Причиной изменения маршрута стало задымление кабины пилотов.По данным от источника в иркутском аэропорту, командир лайнера, находясь у границы России и Монголии, связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине. Было принято решение направить самолет на экстренную посадку, передает "Интерфакс".Для этого был предложен Иркутск, аэропорт которого способен принять такой крупный лайнер. Самолет удалось благополучно посадить, пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.