Британский боксер Тони Белью объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после проигрыша Белью украинцу Александру Усику в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Британский боксер Тони Белью объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после проигрыша Белью украинцу Александру Усику в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.Бой за звание абсолютного чемпиона мира проходил в Манчестере. Усик сумел защитить свой титул, отправив британца в нокаут в восьмом раунде. Таким образом, Александр сохранил за собой чемпионский титул.35-летний Тони Белью вскоре после боя объявил о завершении выступлений. Белью провел 34 боя, в которых одержал 30 побед, из них 20 нокаутом. Проигрыш Усику стал третьим в спортивной биографии британца.