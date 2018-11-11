В воскресенье, 11 ноября, по всему миру напишут Всероссийский географический диктант. Свои знания проверяют жители около ста стран.

В воскресенье, 11 ноября, по всему миру напишут Всероссийский географический диктант. Свои знания проверяют жители около ста стран.Одними из первых написали диктант военные вертолетчики на Курилах. Военнослужащие и их семьи ответили на вопросы о расположении городов, крупных озер, рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Впервые в акции участвуют российские военные в Таджикистане. Также свои знания проверяют юнармейцы и школьники. Диктант напишет и министр обороны России Сергей Шойгу.Военнослужащие смогут написать диктант, в том числе, на российских военных базах за рубежом, острове Сахалин, Новосибирских островах, на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирии. В Москве в акции примут участие известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели.