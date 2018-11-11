Стоимость услуг в учреждениях дошкольного образования подорожает на 14 рублей

Стоимость услуг в учреждениях дошкольного образования подорожает на 14 рублейАдминистрация Владимирской области утвердила новые ставки для родительской платы в детских садах. Власти разрешили дошкольным учреждениям Владимира увеличить их на 14 рублей до 149 в день.Чиновники рассчитали максимальную стоимость содержания ребенка в детсаду в городах и районах региона. Как они подсчитали, большая часть средств расходуется на питание. Продукты в течение года подорожали от двух до 10%, а инфляция установилась на уровне 4%.Власти постановили, что в Гороховецком районе плата подорожает со 112 до 118 рублей за 12-часовой день, в Меленковском – со 107 до 112 рублей, в Киржачском – со 118 до 124 рублей. Возможно, муниципальные власти не захотят повышать родительскую плату.