Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на Гран-при Японии повторила свой смелый номер. Во время композиции фигуристка сняла с себя часть одежды.

Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на Гран-при Японии повторила свой смелый номер. Во время композиции фигуристка сняла с себя часть одежды.Елизавета снова исполнила номер под песню Бритни Спирс, представ в образе стюардессы. Во время проката Туктамышева сняла с себя жакет, оставшись в бюстгальтере. Яркое и смелое выступление российской фигуристки вызвало овации на трибунах.На японском этапе Гран-при Елизавета Туктамышева заняла третье место. Этот результат позволил российской спортсменке досрочно завоевать путевку в финал Гран-при. В последний раз Елизавета выступала в финале в сезоне 2014/15.