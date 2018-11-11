Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что хотела бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Спортсменка заявила, что хотела бы поставить главу американской администрации в глупое положение.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что хотела бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Спортсменка заявила, что хотела бы поставить главу американской администрации в глупое положение.Об этом Туктамышева написала во время общения с подписчиками своего аккаунта в Twitter. На вопрос о знаменитости, с которой она бы хотела увидеться, она назвала именно президента США, признавшись, что хотела бы "надрать ему задницу".Позже во время общения она вновь затронула тему Трампа. Фигуристка назвала американского президента желаемым партнером по выступлениям в парном разряде, пояснив свое решение желанием видеть то, как "он выглядит еще глупее".Напомним, ранее Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Канады, а после заняла третье место на Гран-при Японии.