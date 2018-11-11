Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина в сговоре с целью лишить Украину возможности вступить в НАТО.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина в сговоре с целью лишить Украину возможности вступить в НАТО в 2008 году. Об этом Романенко заявил в эфире украинского телеканала ZIK."У нас был наибольший шанс в 2008 году, но та же фрау Меркель, Путин с ней договорился, сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия, план действий по членству не получили", — уверил Романенко.Украина отказалась от внеблокового статуса в 2014 году, пишет РИА Новости. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе в ближайшие 20 лет.