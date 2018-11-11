Водитель, решивший скрыться от сотрудников правоохранительных органов, финишировал на крыше после того, как не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар. Регистратор очевидца запечатлел окончание погони.

Автомобильный регистратор запечатлел финальную часть погони, разворачивавшейся, по данным СМИ, в городе Азове в минувшую субботу, 10 ноября.Сообщается, что сотрудники полиции обратили внимание на легковой автомобиль, двигавшийся с большой скоростью.Правоохранители начали преследование нарушителя. На улице Васильева водитель, уходивший от погони, не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся.По предварительной информации, в результате инцидента серьезно никто не пострадал.