Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Лос-Анджелесе, где местный клуб Лос-Анджелес Кингз принимал Калгари Флеймз. Гости выиграли с результатом 1:0.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Лос-Анджелесе, где местный клуб "Лос-Анджелес Кингз" принимал "Калгари Флеймз". Гости выиграли с результатом 1:0.Судьба встречи решилась на третьей минуте, когда Трэвис Хэмоник поразил ворота "королей". Эта шайба осталась единственной в матче и принесла победу "Флэймз"."Лос-Анджелес" второй раз проиграл под руководством нового тренера Уилли Дежардена. Нападающий "Кингз" Илья Ковальчук провел на площадке 19 минут.