Болельщики атаковали спортсмена, дисквалифицированного судьями за нанесение удара сопернику после гонга. Сотрудники правоохранительных органов, дежурившие на турнире по смешанным единоборствам, оперативно вмешались в происходящее и сумели быстро погасить конфликт.

Инцидент, попавший на видео, произошел в субботу, 10 ноября, в ходе турнира по смешанным единоборствам ACB 90, проходившего в МосквеКак сообщает ТАСС, во время поединка между Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным, судьи приняли решение о дисквалификации Нагибина за удар, нанесенный сопернику после того, как прозвучал гонг.Спортсмен, снятый с соревнований, вместе с членами своей команды проследовал в подтрибунное помещение. По дороге его атаковали болельщики.В конфликт оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов. Им удалось пресечь начинавшуюся драку.