В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" принимал на своей площадке "Нэшвилл Предаторз". "Шерифы" проиграли поединок в овертайме со счетом 4:5 несмотря на первую шайбу россиянина Дениса Гурьянова.Российский нападающий стал автором своей первой шайбы в НХЛ при счете 3:3, тем самым выведя "Даллас" вперед. Его шайба была забита на 49-й минуте матча после броска его коллеги Бена Глисона, который был подправлен россиянином.No better time to get your first NHL goal than when you put your team ahead.Congrats, Denis Gurianov! #NHLFirsts pic.twitter.com/sbzbklzbQ3— NHL (@NHL) 10 ноября 2018 г.Однако довести матч до победы "Старз" не смогли – за 43 секунды до финальной сирены "предз" сначала сравняли счет и перевели игру в овертайм. А уже в дополнительное время хоккеисты гостей вновь забили и добились волевой победы.