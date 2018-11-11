В Токио проходит этап Кубка мира по плаванию. Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров баттерфляем.

В Токио проходит этап Кубка мира по плаванию. Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров баттерфляем.Владимир Морозов выиграл спринт с результатом (22,29). Российский пловец опередил американца Майкла Эндрю на 0,10 секунды, а японца Такеси Кавамото – на 0,31. Ранее Морозов выиграл стометровку вольным стилем.Китаец Сюй Цзяюй установил новый мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров. Сюй Цзяюй проплыл стометровку за 48,88 секунды. Китайский пловец на 2 сотых секунды улучшил прежнее достижение, принадлежавшее Клименту Колесникову (48,90).