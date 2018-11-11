Береговые поиски трех членов экипажа судна Анатолий Крашенинников, пропавших без вести, осложняются особенностями рельефа. Также на них могут серьезно повлиять погодные условия, резко меняющиеся на полуострове.

Береговые поиски трех членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников", пропавших без вести на Камчатке, осложняются особенностями рельефа. Также на них могут серьезно повлиять погодные условия, резко меняющиеся на полуострове. Об этом СМИ сообщила представитель МЧС региона Татьяна Юхманова.Как отмечается, в районе поселка Озерновский на побережье находятся отвесные скалы, в лесу много зарослей, через которые трудно пройти.В настоящее время поиски в районе ведут семь сотрудников Кроноцкого заповедника, находящегося неподалеку от места крушения. Поиски ведутся южнее поселка Озерновский. В течение светового дня инспекторам предстоит обойти территорию береговой линии до 20 километров.На месте крушения сейчас работает вертолет со спасателями, но из-за волнения моря он не может спуститься низко к воде. Поиски пропавших будут продолжаться в субботу, пока позволит погода. Сейчас в районе поисков облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, до 10 метров в секунду, температура воздуха около нуля, передает ТАСС9 ноября в акватории Охотского моря затонул частный плашкоут. В момент ЧП на его борту находились 13 человек, 10 из них спас экипаж находившегося рядом судна. Ночью в районе происшествия суда вели поиски капитана и двух его помощников. К сожалению, поиски не дали никаких результатов.Затонувшее судно было зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. В момент аварии оно перевозило технику и строительные материалы в поселок Палана на севере Камчатки.