Самосвал протаранил легковой автомобиль и грузовик, стоявшие на МКАД после небольшой аварии. В результате инцидента на месте ДТП от полученных травм скончались два человека. Очевидец запечатлел на видео последствия инцидента.

В воскресенье, 11 ноября, на 100-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.По предварительной информации, озвученной ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве, около шести часов утра грузовик Scania врезался в легковой автомобиль, взятый в аренду по системе каршеринга, и грузовик MAN.Протараненные транспортные средства стояли на МКАД после мелкой аварии.В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажир MAN.